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Фото дня в Сыктывкаре: «уставший» светофор в центре города

Фото дня в Сыктывкаре: «уставший» светофор в центре города

08 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Андрея Цветкова
Горожане делятся удивительными кадрами

Недавно в столице Коми произошло нечто странное: в центре города заметили тветофор, который сильно накренился, хоть и остался работать. Вероятнее всего это было ДТП, а снимок его последствий попадает в нашу рубрику «Фото дня».

Андрей Цветков

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

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