Фото дня в Сыктывкаре: «уставший» светофор в центре города

Недавно в столице Коми произошло нечто странное: в центре города заметили тветофор, который сильно накренился, хоть и остался работать. Вероятнее всего это было ДТП, а снимок его последствий попадает в нашу рубрику «Фото дня».

Андрей Цветков

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