Фото дня в Сыктывкаре: сумеречная рыбалка

Горожане делятся удивительными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: сумеречная рыбалка09 июня 2020
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Андрей Цветков
Давно не любовались водной гладью в свете сумеречного летнего слонца? Тогда этот снимок из нашей рубрики «Фото дня» специально для вас!
Андрей Цветков
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