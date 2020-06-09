Фото дня в Сыктывкаре: сумеречная рыбалка

Давно не любовались водной гладью в свете сумеречного летнего слонца? Тогда этот снимок из нашей рубрики «Фото дня» специально для вас!

Андрей Цветков

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