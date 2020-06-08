«Эффект ProГорода»: после публикации о клещах в Кировском парке провели повторную обработку

«Эффект ProГорода»: после публикации о клещах в Кировском парке провели повторную обработку08 июня 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Администрации Сыктывкара
«Жилкомсервис» оперативно отреагировал на сообщения горожан
В парке имени Кирова проведена повторная противоклещевая обработка. Благоприятная погода позволила закончить данную работу за один день, сообщает городская администрация.
Как отметили в МКП «Жилкомсервис», решение о повторной обработке было принято после сообщения в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости о том, что сыктывкарка сняла с собаки несколько клещей после прогулки в парке.
- После первой обработки мы проводили обследование парка, клещей обнаружено не было. Однако мы провели ещё одну обработку, чтобы обеспечить безопасность горожан, - отметил директор «Жилкомсервиса» Алексей Буткин.
Территории, которые ранее были обработаны против клещей:
- парк им. Мичурина;
- парк им. Кирова;
- городской сквер у Стефановской площади;
- «Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;
- городской сквер у драмтеатра им. В. Савина;
- сквер «Детский мир»;
- сквер в п.г.т. В. Максаковка;
- зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» (м. Лесозавод);
- сквер в мкр. Строитель.
- зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;
- арт-объект «Сундук Суханова»;
- сквер в районе здания № 4 по ул. Куратова;
- сквер в районе памятника Димитрову;
- сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльской и других ядерных катастроф;
- Покровский бульвар;
- зеленый массив в районе ул. Корабельная, д. 34, п.г.т. Краснозатонский;
- сквер по ул. Красноборская, п.г.т. В. Максаковка;
- центральное кладбище (в квартале улиц Морозова-Димитрова-
Станционная).
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
Комментарии 1