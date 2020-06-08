«Эффект ProГорода»: после публикации о клещах в Кировском парке провели повторную обработку

В парке имени Кирова проведена повторная противоклещевая обработка. Благоприятная погода позволила закончить данную работу за один день, сообщает городская администрация.

Как отметили в МКП «Жилкомсервис», решение о повторной обработке было принято после сообщения в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости о том, что сыктывкарка сняла с собаки несколько клещей после прогулки в парке.

- После первой обработки мы проводили обследование парка, клещей обнаружено не было. Однако мы провели ещё одну обработку, чтобы обеспечить безопасность горожан, - отметил директор «Жилкомсервиса» Алексей Буткин.

Территории, которые ранее были обработаны против клещей:

парк им. Мичурина;

парк им. Кирова;

городской сквер у Стефановской площади;

«Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;

городской сквер у драмтеатра им. В. Савина;

сквер «Детский мир»;

сквер в п.г.т. В. Максаковка;

зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» (м. Лесозавод);

сквер в мкр. Строитель.

зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;

арт-объект «Сундук Суханова»;

сквер в районе здания № 4 по ул. Куратова;

сквер в районе памятника Димитрову;

сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльской и других ядерных катастроф;

Покровский бульвар;

зеленый массив в районе ул. Корабельная, д. 34, п.г.т. Краснозатонский;

сквер по ул. Красноборская, п.г.т. В. Максаковка;

центральное кладбище (в квартале улиц Морозова-Димитрова- Станционная).

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