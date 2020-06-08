Жителям Коми предложили исполнить гимн России на своих балконах

Жителям Коми предложили исполнить гимн России на своих балконах08 июня 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Артисты региона будут задавать тон
Жителей Коми приглашают всенародно исполнить гимн России 12 июня, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В День России состоится общероссийская акция исполнения гимна. Акция состоится 12 июня в 11:00 для всех желающих.
Артисты региона будут задавать тон:
- В Сыктывкаре артисты Республиканской филармонии и Театра оперы и балета исполнят гимн России с балконов Центра культурных инициатив «Югор»;
- В Ухте гимн России прозвучит в Городском парке при хорошей погоде или же в фойе Городского дворца культуры;
- В Усть–Куломе солисты Народного вокального коллектива «Июль» исполнят гимн России у Районного Дома культуры.
Общероссийское исполнение Гимна состоится на всей территории Коми. Можно выйти на балкон или присоединиться к артистам.
Напомним, сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщили в ведомстве.
Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня - в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел «исторический парад победителей».
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08 июня 2020, 15:20
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