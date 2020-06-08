Жителям Коми предложили исполнить гимн России на своих балконах

Жителей Коми приглашают всенародно исполнить гимн России 12 июня, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В День России состоится общероссийская акция исполнения гимна. Акция состоится 12 июня в 11:00 для всех желающих.

Артисты региона будут задавать тон:

Общероссийское исполнение Гимна состоится на всей территории Коми. Можно выйти на балкон или присоединиться к артистам.

Напомним, сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщили в ведомстве.

Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня - в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел «исторический парад победителей».

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