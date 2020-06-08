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В Коми стали чаще рожать после 30 лет

В Коми стали чаще рожать после 30 лет

08 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Треть всех родившихся были первенцами, их количество по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12%

В 2019 году в Коми зафиксировано повышение рождаемости в Ухте, Княжпогостском, Корткеросском, Сысольском, «Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах. В остальных муниципальных образованиях зафиксировано уменьшение уровня рождаемости, сообщается в госдокладе Минприроды Коми «О состоянии окружающей среды».

Сокращение числа родившихся связано с неблагоприятными изменениями возрастного состава населения – сокращением числа потенциальных родителей. Женщины рожали в основном в возрасте 25–29 лет (27 % общего числа рождений) и 30–34 года (32 %). Доля внебрачных рождений составила 29 % от общего числа родившихся. В 137 семьях республики родились двойни, что на 6 % больше по сравнению с 2018 годом.

Треть всех родившихся для своих родителей были первенцами, их количество по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12%. Число повторных рождений уменьшилось на 10 %. Вторыми были для своих родителей 40% родившихся детей, третьими – 20%, четвертыми – 5%. Пятого и более ребенка отважились родить 149 женщин. Вторых по счету детей чаще рожали горожанки, третьих и последующих детей – сельские жительницы.

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