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Джинсовые костюмы, пышные рукава и шафран: модные тренды лета-2020 от сыктывкарского стилиста

Джинсовые костюмы, пышные рукава и шафран: модные тренды лета-2020 от сыктывкарского стилиста

08 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото https://territoriya-zhenschiny.ru/Модные тренды лета 2020 от стилиста
Каждую тенденцию можно адаптировать под любой образ жизни, тип фигуры и личные предпочтения

В Сыктывкаре неожиданно наступила жаркая погода, одежды на нас стало значительно меньше. Но стильный образ никто не отменял! Для этого нужно просто удачно вписать в свой гардероб тенденции с мировых подиумов. О модных цветах 2020 года и самых актуальных трендах рассказала порталу PG11.ru  сыктывкарский стилист Наталья Светлова.

Модные цвета 2020 

Главным фаворитом модных оттенков на 2020 год институт цвета Pantone объявил классический синий. Этот насыщенный глубокий оттенок по-настоящему завораживает и смотрится очень эффектно, элегантно и благородно.

Синий со всей палитрой оттенков от нежного небесного до темного индиго сегодня можно смело включать в гардероб: верхняя одежда, платья, юбки, брюки. Одежда синего цвета позволит выделиться и не прогадать с модным образом. Поэкспериментируйте с цветовым сочетанием: контрастным по спектру или близким по гамме.

Кроме однотонной одежды актуальными будут вещи с принтом синего оттенка: синяя клетка, цветочки на синем фоне, черно-синий горошек и графические узоры в синих тонах.Модным будет и голубой цвет.  Одежда такого оттенка ассоциируется с нежностью, легкостью и женственностью. Насыщенный бирюзовый и его оттенки встречается практически в каждой летней коллекции. В этом году это тоже не исключение. Бирюзовый ассоциируется с водой, поэтому освежает и охлаждает, а из-за своей яркости это отличный вариант для уличной одежды.Еще один чемпион 2020 - алый. Это более приглушенный и нейтральный красный, оттенок излучает уверенность, но в тоже время он не слишком вызывающий. Смело выбирайте алый и для дневного образа, и для вечернего. 
Обратите внимание на роскошный «Шафран» - аппетитный цвет, который чрезвычайно идет смуглым девушкам. Он теплый и живой, не слишком «громкий» — идеальный оттенок для лета.Приветствуются контрастные и монохроматические цветовые сочетания.

Джинсовые костюмы 

Деним – нестареющая ткань. Одежда из этого материала появляется в каждой коллекции. В 2020-2021 году будут модными джинсовые костюмы и комплекты. Такие костюмы незаменимы в повседневной жизни, их можно надеть на работу, прогулку, встречу, вечеринку.

Снова в моду вошли джинсовые костюмы «варенки», костюмы из денима с короткими расклешенными юбками тюльпан и джинсовыми блузами с завязками, приспущенными плечами. Необычно смотрятся джинсовые костюмы с воланами, рюшами, необычными огромными карманами и нашивками.

Пышные рукава

Как в лучшие времена 80-х вновь вернулись в моду объемные рукава:  легкие и воздушные, на пиджаках, платьях и пальто. Чем они пышнее и объемнее, тем моднее. При этом рукав может быть и длинным, и коротким. 

Полная прозрачность

Не выходит из моды и полупрозрачная одежда, которая добавляет воздушность и легкость. Этим летом очень актуально будут смотреться такие юбки, платья и блузки.

Бахрома 

Один из самых простых способов сделать образ более эффектным - добавить в него театральную драматичность. В 2020 году дизайнеры использовали бахрому повсеместно: от одежды до обуви и сумок. Причем это совсем не образы в стиле Голливуда 20-х, и не интерпретация ковбойского стиля или хиппи. В этом сезоне бахрома звучит по-новому, украшая деловые пиджаки и авангардные платья.

Принты

Цветочные принты в весенне-летних коллекциях как никогда разнообразны: от наивных цветочков, будто нарисованные  ребенком, до изображений из книг по ботанике. Цветы  распустились везде: на юбках, брюках, платьях, топах и даже на пальто!
Сочный тропический орнамент напоминает о теплых странах и отдыхе, поэтому этим летом обязательно добавьте его в гардероб. Это могут быть знойные джунгли или пальмовые листья в сочетании с фруктовыми мотивами. 
Анималистичные рисунки по-прежнему актуальны. Самым популярным среди них считается леопардовый принт. Если леопардовый кажется вам слишком вызывающим, присмотритесь к змеиному орнаменту и принту «зебра». Самой модной одеждой в летнем сезоне 2020 будут: комбинезоны, кюлоты, сафари-куртки, платья-рубашки.

Комбинезоны

Сафари-куртки

- Также продолжаем носить кроссовки с платьями и кружевные юбки с футболками, - советует Наталья Светлова. 

«Модная одежда подходит всем. Ведь каждый тренд можно адаптировать под любой образ жизни, тип фигуры и личные предпочтения. А градус «модности» зависит от вашей смелости, природного любопытства и широты взглядов, - отметила Наталья Светлова. 

 

А какой тренд вам понравился больше всего? Пишите в комментариях. 

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Красота Мнение специалиста Мода

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