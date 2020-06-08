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В России предложили платить работникам минимум по 150 рублей в час

В России предложили платить работникам минимум по 150 рублей в час

08 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Сейчас согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час. Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР, передает РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

- При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час, - говорится в проекте закона.

При этом минимальная зарплата подлежит индексации раз в год исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. Также уточняется, что применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

Авторы поясняют, что согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Согласно тексту документа, намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких ставок, «псевдосокращение» рабочего дня, особенно в условиях эпидемии, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а также избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в соцфонды. При этом основная часть заработной платы «выплачивается в конвертах». Работники соглашаются на такие условия из-за безработицы.

Установление минимальной почасовой оплаты труда в России, по мнению авторов законопроекта, поможет увеличить доходы россиян в условиях пандемии, а также довести уровень оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.

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