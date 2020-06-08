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Эксперты рассказали, как определить арбуз, напичканный химией

Эксперты рассказали, как определить арбуз, напичканный химией

08 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Народный метод проверки качества арбуза: отрежьте кусочек красной мякоти и опустите в стакан с водой

Россия является одним из мировых лидеров по выращиванию арбузов. При этом к нам умудряются ежегодно импортировать более 60 тонн арбузов из других стран. Как правило, везут более ранние сорта, вызревающие раньше, чем в России начинается арбузный сезон, пишет «МедикФорум».

Именно благодаря «помощи соседей» лакомиться сочной сладкой мякотью можно чуть ли не круглый год. Однако, многие считают, что ягоды «не в сезон» вредны для здоровья из-за высокого содержания в них стимулятора роста и нитратов. Так ли это на самом деле?

Специалисты утверждают, что опасения могут вызывать лишь арбузы, которые действительно подвергались искусственному воздействию для достижения ранней спелости. Вадим Попович, доктор биологических наук, эксперт сельхознадзора, рассказал, что для ускорения «созревания» некоторые додумались шприцем вводить в арбуз мочевину, иногда вообще мочу самого продавца. Арбуз от этого действительно становится красным, но вот стоит ли его употреблять в пищу.

Ранние арбузы привозят в Россию из Таиланда, Эквадора, Бразилии и Китая. Китайские арбузы у покупателей вызывают большие подозрения. Специалисты неоднократно находили в них соединения кадмия, поражающие печень и почки, вызывающие отравления, поэтому их часто выдают за раннеспелые краснодарские.

Кстати, успехи селекционеров позволяют действительно выращивать ранние сорта на местных бахчах. А для того, чтобы быть уверенным, что ягода не содержит нитратов, лучше пользоваться нитратомером. Допустимая доза нитратов – 60 мг. на 1 кг. Есть еще один народный метод проверки качества арбуза: отрежьте кусочек красной мякоти и опустите в стакан с водой. Если через 2 часа вода окрасится, значит, он напичкан химией.

Стоит иметь в виду, никто не может гарантировать, что арбузы, выращенные в сентябре, по химическому составу могут быть лучше, чем июльские арбузы, поэтому к выбору сочного лакомства стоит подходить ответственно.

Чего не следует делать категорически, так это покупать ранние арбузы рядом с трассой, потому что они имеют тонкую корку, которая быстро впитывает соли тяжелых металлов и ртуть. А еще эта ягода накапливает азот, который в организме человека превращается в яд – азотистую кислоту.

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