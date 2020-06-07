Фото дня от сыктывкарки: пламя заката разливается по вечернему небосводу

Сыктывкарцы уже много раз присылали в нашу ежедневную рубрику «Фото дня» снимки закатов. Сегодня мы публикуем еще один удивительный кадр от нашей дорогой подписчицы, который завораживает не только красотой самого вечернего неба, но и композицией.

Софья Мельникова

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