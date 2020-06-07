9 жизней: кошки из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Шархан

Матерого и бывалого уличного кота спасли с улицы с его большой котосемьей. После жизни в приюте Шархан стал еще мощнее и мускулистей, шерстка стала мягче и белее. Он лежит в клетке, как барин, и во время уборки раздает ценные мяу-указания волонтерам!



Изменился нрав пушистика. Он стал доверять человеку и давать себя гладить. Шархан любит, когда чешут его пухлые щечки. Конечно, он еще не превратился в диванного котейку, но прогресс есть! Теперь он делает «кусь» от переизбытка чувств, но бывает и раззадорится по старой памяти и тогда кусает сильнее.

Степа

Степку предавали не раз, его маленькое кошачье сердце разбито, сможет ли когда он довериться людям, мы не знаем. А так хочется хэппи энда, так хочется, чтоб нашелся человек для него. Человек, который поможет вновь поверить в людей, для которого раскроет свое сердечко добряк Степка. Пожалуйста, присмотритесь к нему. Котик здоров, кастрирован, приучен к лотку. Пристраивают в семью без маленьких детей и собак.

Малютка Пуговка

Пуговка - очень ласковая, игривая, но немного пугливая кошечка. К лотку приучена, стерилизована. Ей около 5-6 месяцев. Отдают только в привитым животным или одним питомцем в семью. Ларс

Ларс хочет домой! Очень ласковый и общительный котик-компаньон. Он тоскует без внимания, каждый день плачет в клетке и надеется, что его возьмут на руки. Будет обнимать вас и петь песни. Котик очень чистоплотный. Ходит только в чистый большой лоток на комкующийся наполнитель. Если лоток не убран, может сходить рядом.

Беляночка

Божественно прекрасна. А эти глаза? Умные, внимательные, добрые. И характер у нее просто замечательный: уютная, ласковая, ненавязчивая, спокойная и любящая. Замечательная кошка, как ни крути. Кошечке примерно полтора года, она здорова (стерилизована), не привередлива в еде и приучена к лотку, одна особенность, Беляночка глухая.

Хлоя

Хлоя - это спокойная, ласковая, ненавязчивая кошечка. Ей 7-10 лет, но выглядит она как подросток. Не откажется поиграть, вкусно поесть и помурчать на руках. Девочка здорова, к лотку приучена. Присмотритесь к ней, неужели она всю оставшуюся жизнь проведет в приюте? Пожалуйста, не бойтесь брать взрослых кошек! Хлоя очень хочет домой. Багет

За всю свою жизнь, а это примерно 7-10 лет, Багет так и не узнал, что такое любовь и домашний уют. В приют Багет попал со своими хвостатыми друзьями по несчастью, которые тоже ищут дом, но пока им не повезло, потому что люди боятся брать взрослых животных.



Творить чудеса не сложно, главное желание. Да, кот не проживет с вами так долго, как если бы вы взяли котенка. Да, вы не увидите как он растет и поведение у него уже сформировано. Но вы можете спасти жизнь, подарить то тепло и уют, которого Багет был лишен.

Маруся

Скромница Маруся ищет дом, любовь и семью. Она не агрессивная, не вредничает, но боится всего нового. Однако любовь творит чудеса, главное - дать кисе немного времени. Марусе около трех лет, стерилизована, приучена к лотку. Отдают в семью без маленьких детей, очень их боится.

Ванечка

Этот солнечный котик попал к волонтерам маленьким котенком, пока живет на передержке. Ванечка здоров, к лотку приучен, пока немного боится незнакомых людей, но быстро привыкнет.