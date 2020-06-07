Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
9 жизней: кошки из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

9 жизней: кошки из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

07 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено волонтерами для PG11.ru / Кошки ищут новый дом в Сыктывкаре
Котики и кошечки мечтают обрести любящих хозяев

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Шархан

Матерого и бывалого уличного кота спасли с улицы с его большой котосемьей. После жизни в приюте Шархан стал еще мощнее и мускулистей, шерстка стала мягче и белее. Он лежит в клетке, как барин, и во время уборки раздает ценные мяу-указания волонтерам!

Изменился нрав пушистика. Он стал доверять человеку и давать себя гладить. Шархан любит, когда чешут его пухлые щечки. Конечно, он еще не превратился в диванного котейку, но прогресс есть! Теперь он делает «кусь» от переизбытка чувств, но бывает и раззадорится по старой памяти и тогда кусает сильнее.

Степа

Степку предавали не раз, его маленькое кошачье сердце разбито, сможет ли когда он довериться людям, мы не знаем. А так хочется хэппи энда, так хочется, чтоб нашелся человек для него. Человек, который поможет вновь поверить в людей, для которого раскроет свое сердечко добряк Степка. Пожалуйста, присмотритесь к нему. Котик здоров, кастрирован, приучен к лотку. Пристраивают в семью без маленьких детей и собак.

Малютка Пуговка

Пуговка - очень ласковая, игривая, но немного пугливая кошечка. К лотку приучена, стерилизована. Ей около 5-6 месяцев. Отдают только в привитым животным или одним питомцем в семью.Ларс

Ларс хочет домой!  Очень ласковый и общительный котик-компаньон. Он тоскует без внимания, каждый день плачет в клетке и надеется, что его возьмут на руки. Будет обнимать вас и петь песни. Котик очень чистоплотный. Ходит только в чистый большой лоток на комкующийся наполнитель. Если лоток не убран, может сходить рядом.

Беляночка

Божественно прекрасна. А эти глаза? Умные, внимательные, добрые. И характер у нее просто замечательный: уютная, ласковая, ненавязчивая, спокойная и любящая. Замечательная кошка, как ни крути. Кошечке примерно полтора года, она здорова (стерилизована), не привередлива в еде и приучена к лотку, одна особенность, Беляночка глухая.

Хлоя

Хлоя - это спокойная, ласковая, ненавязчивая кошечка. Ей 7-10 лет, но выглядит она как подросток. Не откажется поиграть, вкусно поесть и помурчать на руках. Девочка здорова, к лотку приучена. Присмотритесь к ней, неужели она всю оставшуюся жизнь проведет в приюте? Пожалуйста, не бойтесь брать взрослых кошек! Хлоя очень хочет домой.Багет

За всю свою жизнь, а это примерно 7-10 лет, Багет так и не узнал, что такое любовь и домашний уют. В приют Багет попал со своими хвостатыми друзьями по несчастью, которые тоже ищут дом, но пока им не повезло, потому что люди боятся брать взрослых животных.

Творить чудеса не сложно, главное желание. Да, кот не проживет с вами так долго, как если бы вы взяли котенка. Да, вы не увидите как он растет и поведение у него уже сформировано. Но вы можете спасти жизнь, подарить то тепло и уют, которого Багет был лишен.

Маруся

Скромница Маруся ищет дом, любовь и семью. Она не агрессивная, не вредничает, но боится всего нового. Однако любовь творит чудеса, главное - дать кисе немного времени. Марусе около трех лет, стерилизована, приучена к лотку. Отдают в семью без маленьких детей, очень их боится.

Ванечка

Этот солнечный котик попал к волонтерам маленьким котенком, пока живет на передержке. Ванечка здоров, к лотку приучен, пока немного боится незнакомых людей, но быстро привыкнет.

Животные

За всеми подробностями обращайтесь в сообщения паблика Сыктывкар. Pro Город. Новости

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Коми войдет в состав нового военного округа Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Фото дня от сыктывкарки: «Фрида Кало и современная жизнь» Читать
вчера
Короткие платья и улыбки: восемь эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
05 июня
Зарплата от 80 тысяч рублей в месяц: топ пять вакансий в медицинской сфере для сыктывкарцев Читать
Посмотреть все
31 мая Связь в деревнях, новый проект и огромный объем трафика: Tele2 в Коми подвели итоги года
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка
вчера
В России разработают учебные курсы по генетике для школьников
вчера
В медсправках для прав все-таки не будут вводить дорогие анализы
01 июня
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru