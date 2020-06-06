Фото дня от сыктывкарки: «Фрида Кало и современная жизнь»

Эпидемия коронавируса разрушила все ваши планы? А для кого-то это время стало периодом творчества. Например, сыктывкарка Дарья Ухань смогла воплотить в жизнь целый фотопроект под названием «Фрида Кало и современная жизнь». В нем она запечатлела, как чувствовала бы себя известная мексиканская хужожница, если бы вдруг попала в 2020 год. Снимки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

- Это сильная женщина, которая вдохновляет множество людей по всему миру, а в последнее время обороты только нарастают. Так она вдохновила и нас на фотопроект. Мы хотели воссоздать два образа: традиционную Фриду, которая была близка к природе, жила в гармонии с ней. И Фриду в городе, когда она вынужденно пребывала в США со своим мужем Диего. Ей было тяжело жить в новых условиях и это отражалось в картинах. На наших фото в городе Фрида часто курит и нервничает, скучая по родине. Также мы поместили жизнь Фриды в нашу ситуацию с самоизоляцией: обязательная дистанция, использование масок, и отсутствие возможности жить в обычном ритме, - рассказывает автор фото Дарья Ухань.

Ph: @daricreativity

Md: @ilmiranisimova_pm

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