Короткие платья и улыбки: восемь эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Не знаете, чем заняться на выходных? Сыктывкарские в своих соцсетях показывают, как можно провести досуг. Прогулки по полям, фотосессии в городе - вот, чем они занимались на неделе. А в процессе девушки делали шикарные снимки, которые мы и публикуем в нашей подборке.

@natatalalaa

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@evgeniya____alekseevna

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@juliatokarezza

#вестисполей

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@gutorova_kristina

Лето....

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@loksuuu

Вот так бы и гуляла с утра до вечера, июнь начался с прекрасной погоды #pg_beauty #shine #summertime #Сыктывкар #республикакоми #пг_красота #лето2020

@olgadous

На марафоне стройности /преображения разбираем психосоматику многих заболеваний.

Это не просто ОБЩАЯ СХЕМА. Это всегда через диалог. #pg_beauty

@ulanovasvetlana

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@kristina_tomsha_

#pg_beauty

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