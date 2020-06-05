Фото дня в Сыктывкаре: новая жизнь под сенью деревьев

@dimvortep

- Сегодня гулял по лесу в поисках новых мест для фотографий и наткнулся на таких вот красавцев! Не знаю, что это за птицы, но постараюсь иногда их навещать.

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