Фото дня в Сыктывкаре: новая жизнь под сенью деревьев

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: новая жизнь под сенью деревьев05 июня 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Сегодня гулял по лесу в поисках новых мест для фотографий и наткнулся на таких вот красавцев! Не знаю, что это за птицы, но постараюсь иногда их навещать.
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05 июня 2020, 17:05
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