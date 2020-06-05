ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по кронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет РИА Новости.

- Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, - сказала она.

По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.

- Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вирус, - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Москва, по мнению ВОЗ, в состоянии снять ограничения для проведения парада Победы 24 июня.

На 5 июня в Коми лабораторно подтверждено 1 480 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Из больниц выписалось 39 человек.

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