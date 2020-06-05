Тест на знание русского языка: сможете ли вы грамотно написать все 25 слов?

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России отмечается День русского языка. А вы можете с уверенностью сказать, что превосходно знаете родной язык? Давайте проверим это с помощью краткого теста от портала PG11.ru.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»