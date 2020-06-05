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Тест на знание русского языка: сможете ли вы грамотно написать все 25 слов?05 июня 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России отмечается День русского языка. А вы можете с уверенностью сказать, что превосходно знаете родной язык? Давайте проверим это с помощью краткого теста от портала PG11.ru.
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05 июня 2020, 17:00
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