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Зарплата от 80 тысяч рублей в месяц: топ пять вакансий в медицинской сфере для сыктывкарцев

Зарплата от 80 тысяч рублей в месяц: топ пять вакансий в медицинской сфере для сыктывкарцев

05 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото https://pixabay.com/ru/ Топ пять вакансий в медицинской сфере для сыктывкарцев
Высокооплачиваемую работу могут найти специалисты даже без опыта

В ситуации пандемии коронавируса врачи и медицинские работники стали самыми востребованными профессиями в мире. Республика Коми не исключение. Портал PG11.ru сделал подборку высокоплачиваемых вакансий из сферы «Медицина» в Сыктывкаре.

Врач-стоматолог-ортопед; врач-стоматолог детский - от 80 тысяч рублей

В стоматологическую клинику требуется специалист. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и действующий сертификат, опыт работы не требуется. Работодатель предлагает оформление по ТК РФ,  полный социальный пакет, заработную плату на основании установленного % от фактически выполненного дохода +  выплаты за совмещение должностей и за увеличение объема работ, а также отпуск 44 календарных дня в год, компенсацию за проезд к месту отдыха раз в 2 года специалисту по России.

Врач УЗИ / врач ультразвуковой диагностики - от 80 тысяч рублей

Медицинский центр, специализирующийся на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, ищет специалиста с опытом работы 3-6 лет на полную занятость. Требования к соискателю следующие:  высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Ультразвуковая диагностика», специализация: «Суставы» (обязательно), ОБП, ОМТ, поверхностные структуры, а также дисциплинированность, вежливость, клиентоориетированность. Работодатель оформляет в соответсвии с ТК РФ, предоставляет возможность брать дополнительные оплачиваемые часы и повышать квалификацию, плюс корпоративные скидки для сотрудников на лечение в медицинском центре компании и дружный коллектив. 
 

Медицинский представитель - от 63 тысяч рублей

Международной фармацевтической компании требуется в Сыктывкаре сотрудник на полный рабочий день. В обязанности входит: представление лекарственных препаратов врачам и провизорам, взаимодействие с организациями, занимающимися фармацевтической деятельностьюи отчетность по проделанной работе. Компания предлагает оформление по ТК РФ, достойное вознаграждение, ежеквартальные бонусы, медицинскую страховку, оплату мобильной связи и интернета, автомобиль компании и возмещение расходов на его использование, обучение 3 недели (в период обучения выплачивается заработная плата). Для устройства на работу необходимы высшее образование (медицинское, фармацевтическое, химическое, биологическое) и наличие водительских прав категории "В".
 

Врач-невролог - от 60 до 80 тысяч рублей

Одна из поликлиник города нуждается в специалисте, который будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, в том числе и на дому, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Высшее медицинское образование и наличие сертификата по специальности - обязятельно. Специалистам  из других регионов предоставляют служебное жилье на время работы в учреждении с 4 квартала 2020 года.
 

Региональный медицинский представитель - от 35 до 60 тысяч рублей

Компании по продаже и продвижению медицинского оборудования и медицинских изделий требуется сотрудник с опытом работы 1–3 года. Нужно продавать и продвигать медицинское оборудование и медицинские  изделия на вверенной территории, выполнять план продаж, планировать отчетность в CRM, проводить и организовывать переговоры, участвовать в подготовке документации по закупкам (тендерам). Кандидату нужно иметь высшее образование, опыт работы в сфере оптовых продаж на рынке b2b,  знать механизм государственных закупок ФЗ-44 и ФЗ-223, быть уверенным пользователем ПК, ответственным и исполнительным сотрудником, уметь работать в команде. Компания предоставляет ипытательный срок 3 месяца, официальное оформление по ТК РФ, стабильный ежемесячный доход + % от личных продаж, корпоративную мобильную связь, 4 недели оплачиваемого отпуска.

Зарплата Медицина Работа

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