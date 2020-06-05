В Сыктывкаре раскрыли дело об экстрасенсках-мошенниках

В столице Коми завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех участников организованной группы, которые обманом похитили у семи граждан порядка четырех миллионов рублей и пытались похитить еще 500 тысяч рублей. Участники организованной группы были установлены во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено по заявлению 58-летней жительницы Эжвы, пишет пресс-служба МВД региона.

Она обратилась в полицию с просьбой разыскать экстрасенсов, оказывающих, по ее мнению, некачественные услуги. Из заявления следовало, что женщина оказалась в сложной жизненной ситуации: сначала она потеряла сына, а затем серьезно заболел супруг.

Эжвинка решила, что на ее семью наложен сглаз, поэтому обратилась к магам. Аферисты, воспользовавшись состоянием сыктывкарки, в течение пяти месяцев проводили обряды снятия порчи. За сеансы женщина исправно платила деньги, перечисляя их на указанные реквизиты. Однако накопленных за несколько лет финансов в размере порядка 700 тысяч рублей хватило ненадолго. Когда деньги закончились, эжвинка оформила несколько кредитов на 1 миллион 200 тысяч рублей в различных финансовых организациях. После очередного перевода целители пообещали пенсионерке, что на этом ее беды закончатся, и порча будет снята со всех ее близких и перестали отвечать на звонки. Обещанного не случилось, а общая сумма похищенных обманом средств составила порядка 1,9 млн рублей.

Оперативники и следователи МВД по Коми установили, что все счета и номера сотовых телефонов, с которых звонили злоумышленники, были зарегистрированы в других субъектах России. Вскоре были установлены лица, причастные к совершению преступления. Ими оказались один уроженец Республики Узбекистан, два уроженца Ульяновской области и одна – Кировской. Все они были задержаны в период с июля 2018 по апрель 2019 года на территории Москвы и Ульяновской области.

Полицейские Коми установили причастность задержанных к совершению серии мошенничеств в отношении семи граждан, проживающих на территории республики, Тульской области, Пермского, Приморского, Красноярского и Камчатского краев. Впоследствии в одно производство было соединено 11 уголовных дел, возбужденных по фактам хищения и покушения на хищение денежных средств, совершенных обманным путем под видом предоставления парапсихологических услуг, в том числе от имени экстрасенса Лилии Хегай.

Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составляет более 3,7 млн рублей. Более 450 тысяч рублей обвиняемые пытались похитить, но не смогли довести свой преступный умысел до конца. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.