Эксперты назвали самый безопасный продукт в России

Роскачество признало самыми безопасными продуктами водку и растительное масло, а самыми небезопасными шашлык и коньяк. Об этом со ссылкой на сайт организации сообщает РБК.

- Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, - говорится в сообщении.

В новом рейтинге Роскачество обобщило собственные исследования. В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше. В каждой продуктовой категории эксперты рассчитали проценты безопасных и небезопасных продуктов от общего числа исследованных торговых марок. Как отмечает Роскачество, среди напитков самыми безопасными, кроме водки, признаны светлое пиво и томатный сок.

По количеству небезопасных компонентов водке, в частности, уступил коньяк. Ни один из исследованных коньяков не получил от Роскачества «знак качества», чаще всего нарушение касалось сырья для изготовления продукта. Если коньяк приготовлен из спирта невиноградного происхождения, это является фальсификацией.

Наиболее безопасными молочными продуктами оказались сметана и клубничный йогурт, наименее - творог и сливочное масло 82,5% жирности.

- Самыми небезопасными мясными продуктами можно считать пельмени, свиной шашлык. Самым безопасным в этой категории стало куриное мясо, - указало Роскачество.

Ранее Роскачество назвало низкоалкогольное пиво наименее калорийным алкогольным напитком из расчета на 100 грамм. Наиболее калорийными признаны ликеры, высокой калорийностью также обладают виски, водка и коньяк.

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