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В Коми замминистра наткнулся на медведей во время пробежки

В Коми замминистра наткнулся на медведей во время пробежки

05 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
КП-Коми / Фото из архива героя
Бегун, который часто тренируется недалеко от леса, даже приобрел специальную шумовую гранату

Заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов на утренней пробежке недалеко от Корткероса чуть не попался в лапы к медведям. Предупреждение знакомого охотника в последний момент спасло чиновника от непредсказуемой встречи. Подробностями случая Вячеслав Попов поделился с «КП-Коми»

Вячеслав Попов каждое утро начинает с пятикилометровой пробежки:

- Как обычно встал в шесть утра, чтобы пробежать рабочие пять километров. По дороге встретил знакомого охотника на машине. Он в красках рассказал, что видел на поле недалеко от дороги, где я собирался пробегать, двух больших медведей - косолапые щипали травку. Он не стал искушать судьбу, сел в машину и поехал домой, попутно предупредив меня. Я, опасаясь встречи, повернул к дому, - рассказал Вячеслав Попов.

Медведи обосновались на поле на расстоянии около километра от последнего дома сельского поселения. В прошлом году в это же самое время и тоже на пробежке чиновник встретил двух молодых мишек и повернул назад, опасаясь встречи с их грозной мамой. Он предполагает, что два щипающих травку косолапых — это повзрослевшие прошлогодние малыши. Возможно, они так и живут в лесу недалеко от Корткероса.

Бегун, который часто тренируется недалеко от леса, даже приобрел специальную шумовую гранату, чтобы в случае чего отпугнуть хищников. Вячеслав отметил, что в ближайшее время не будет бегать по дороге, которую облюбовали косолапые.

Кстати, медведи для Корткеросского района — не в диковинку. В последние недели поступило несколько сообщений о встрече людей с хозяевами тайги. Так, в соцсетях житель села Игорь Усачев написал, что по время прогулки с собакой встретил двух огромных медведей, которые паслись на поле. Судя по описанию, это именно те косолапые, которые не дали завершить тренировку чиновнику Миннаца Коми.

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Животные

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