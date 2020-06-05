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По просьбе 70-летней бабушки из Коми, записка которой разлетелась по Сети, все-таки установили скамейку

По просьбе 70-летней бабушки из Коми, записка которой разлетелась по Сети, все-таки установили скамейку

05 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из группы «ЖКХ Инты» / vk.com / Скамейка, которую установили по просьбе бабушки
Но остановки на том месте быть не должно

На известном развлекательном портале pikabu.ru появились занимательные снимки из, как пишет автор, Республики Коми. На них запечатлено место у обочины, где на кирпиче прикрепили записку от 70-летней бабушки, в которой пожилая женщина просит сделать хотя бы примитивную скамейку, потому что рядом находится ее огород, который ей жаль бросить. Портал PG11.ru выясил, помогли ли бабушке.

Администрация МОГО «Инта» сообщает, что 28 мая 2020 года в одном их интинских сообществ социальной сети «ВКонтакте» появилось точно такое же сообщение. 

- При изучении поста и описанных в нем обстоятельств специалисты администрации установили, что на участке дороги, который отображен на фотографии, остановка пассажирского транспорта не предусмотрена в принципе, на окрестной территории нет ни жилых домов, ни социальных или производственных объектов. Поэтому просьба об установке скамейки, содержащаяся в тексте поста, несостоятельна.

Однако, с учетом обстоятельств, которые описала пожилая женщина по имени Ольга Викторовна в своей записке, скамейку все-таки установили. Это сделала управляющая компания ООО «Инта - Приполярье» на следующий день после публикации поста в социальной сети.

Фото из группы «ЖКХ Инты»

Но в понедельник оказалось, что при невыясненных обстоятельствах деревянная скамейка исчезла. После этого подрядная компания, которая выполняет работы по содержанию улично-дорожной сети, установила на том же месте другую скамейку с более массивным основанием. 

Администрация Инты напомнила, что остановка общественного пассажирского транспорта на этом участке дороги не предусмотрена. В соответствии со статьей 11.33 Кодекса об административных правонарушениях посадка и высадка пассажиров в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. А при повторном нарушении размер административного штрафа возрастает до пяти тысяч рублей.

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