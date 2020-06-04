Фото дня в Сыктывкаре: небесная аллея в кронах деревьев

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: небесная аллея в кронах деревьев04 июня 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Иногда нужно смотреть не только под ноги, что бы увидеть новые ракурсы для съемки.
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