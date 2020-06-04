Тест для сыктывкарцев: знаете ли вы, как вести себя в тренажерном зале?

Пандемия коронавируса когда-нибудь закончится, ограничительные меры снимут, наконец-то откроются рестораны, парикмахерские и фитнес-клубы. Люди смогут вплотную заняться собой, но есть серьезный вопрос: не забыли ли вы о том, как надо вести себя в тренажерных залах? Давайте проверим это с помощью краткого теста от портала PG11.ru.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»