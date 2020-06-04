Убытки, кредиты и лизинг: как переживают кризис сыктывкарские перевозчики

Сфера частных перевозок в сыктывкаре очень сильно пострадала из-за коронавируса. В то же время предприниматели не увидели никаких реальных мер поддержки. Портал PG11.ru узнал, с какими трудностями им пришлось столкнуться в последние несколько месяцев.

Студентка Анастасия Гришина обратилась с жалобой в нашу редакцию. Она утверждает, что автобусы ездят очень редко и почти невозможно попасть на нужный рейс. А такси для студентки обходится слишком дорого.

Анастасия Гришина

Ну просто невозможно дождаться автобуса! Вчера на остановке простояла целый час и не увидела ни одного! Расписания на остановках не обновили, вообще непонятно, как добираться домой. Если с утренними рейсами дела еще обстоят более-менее, то с вечерними вообще кошмар. Да и из-за нехватки автобусов люди набиваются в кабину битком. И какое тут социально дистанцирование? - жалуется девушка.

Как оказалось, не только Анастасия столкнулась с такой проблемой. Многие сыктывкарцы отмечают, что сейчас им приходится ждать автобусы дольше чем обычно. Мы сделали опрос, чтобы узнать, так ли это.

Большинство утверждает, что теперь приходится ждать маршрутки очень долго. В чем же причина этого?

Основная - это уменьшение количества автобусов из-за кризисов. В пресс-службе САТП №1 отметили, что пандемия прямым образом отразилась на их предприятии - с начала введения режима самоизоляции они потеряли более 50% пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если переводить на цифры, то мы потеряли более 70 миллионов рублей доходов. При значительном сокращении выручки мы несем серьезные затраты на обеспечение мер профилактики распространения вируса. С 17 марта специализированная компания не менее двух раз в день дезинфицирует все автобусы, которые выходят на линию. Все сотрудники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками и санитайзерами. Даже после первого этапа снятия ограничений по коронавирусу, мы в полном объеме продолжаем реализовывать эти меры, - сообщает пресс-служба

В компании отмечают, что для поддержания сбалансированной работы они были вынуждены сократить количество рейсов и приостановить работу некоторых маршрутов. Также им необходимо платить за лизинг техники, ГСМ, запчасти, а также налоги и зарплату.

Нам помогли заемные средства и собственные финансы, которые были ранее собраны под инвестиционные проекты. В апреле должна была состояться закупка 35 автобусов, а осенью в большей части подвижного состава появиться Wi-Fi роутеры для раздачи бесплатного интернета пассажирам. К сожалению, сейчас пришлось отложить эти планы на неопределенный срок, - рассказывают в компании.

На финансовое состояние предприятия повлияет летний сезон. Как отмечает компания, в теплые месяцы года пассажиропоток снижается.

В отличии от торговых организаций, мы не устанавливаем стоимость услуг самостоятельно. Тариф за одну поездку в 28 рублей был определен регулирующим органом власти 13 июня 2019 года года. Судя по всему, пересмотра этой суммы не ожидается даже с учетом убытков и возросших расходов на фоне эпидемии и инфляции, - сообщают специалисты САТП №1.

Пассажирские перевозки включены в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей. Однако в основном это касается предприятий малого и среднего бизнеса. Эти меры поддержки САТП №1 не затронули, так как компания их «переросла»

Мы не попадаем под меры поддержки, предусмотренные государством. Сейчас есть информация, что в Министерстве транспорта России обсуждаются форматы помощи крупным перевозчикам. В свою очередь Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми также прорабатывает варианты решения проблем пассажирской отрасли в регионе. Надеемся, это перейдет в плоскость реальных действий и мы получим помощь для бесперебойной работы предприятий, - заключает пресс-секретарь.

Однако проблемы есть не только у крупных перевозчиков, но и у частных предпринимателей. Председательница Товарищества частных перевозчиков Татьяна Королева рассказала, что их пассажиропоток упал на 70-80 процентов. Ими было принято решение сократить количество автобусов на линии.

Мы работали даже в карантин, так как в городе остались работающие люди. От прежнего пассажиропотока почти ничего не осталось. Работа продолжалась в размере 20 процентов от объема выходного дня. Это очень мало, - отмечает женщина.

Как отмечает Татьяна, никакой весомой помощи от государства не поступило. Единственную поддержку которую они получили - это 12 тысяч рублей на выплату зарплат сотрудникам.

Перевозчикам сейчас приходится очень трудно: у многих сохранились обязательные платежи, налоги, лизинги и кредиты. Некоторые уже собираются выйти из бизнеса, так как нет никакого дохода, только убытки. У нас уже изъяли один автобус за неуплату лизинговых платежей. Дальше может быть все только хуже, - рассказывает Татьяна.

Однако не все так плохо. Сейчас товарищество перевозчиков ожидает помощи с лизинговыми платежами. Также председатель рассказывает, что они приближаются к объемам выходного дня. Вместе с тем перевозчики пополняют маршруты машинами по мере загруженности.

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми сообщило порталу PG11.ru, что сейчас готовится проект о мерах поддержки для перевозчиков. Ориентировочно, он будет опубликован на следующей неделе.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»