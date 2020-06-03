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Приводят ли знакомства в интернете к здоровым отношениям: мнение психолога из Сыктывкара

Приводят ли знакомства в интернете к здоровым отношениям: мнение психолога из Сыктывкара

03 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Горожанам стоить помнить о безопасности

В условиях пандемии коронавируса практически все контакты каждого человека сводятся к общению с родными, близкими и любимыми в интернете. А как же быть тем, кто все еще одинок? Возможно ли построить крепкие отношения с интернет-знакомым? На это вопросы порталу PG11.ru ответил психолог.

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, много ли сыктывкарцев познакомились со своими половинками в интернете и сохранили отношения.

 

Согласно опросу, 81 сыктывкарец никогда не завязывал отношения в интернете, 22 человека не только остались вместе, но и создали семью, а 33 человека, к сожалению, расстались со своими избранниками из Сети.

Психолог Ольга Зезегова уверена, что интернет - неотъемлемая часть жизни любого человека и неудивительно, что рано или поздно через него завязываются знакомства.

- Сейчас, в современном информационном обществе, трудно найти человека, который не использует те или иные интернет-ресурсы, социальные сети и прочее. Это уже является неотъемлемой частью нашей жизни и поэтому на просторах интернета часто завязывается дружба, просто общение или даже романтические знакомства. Многие пользовались или используют сейчас сайты знакомств, приложения в телефонах специально для того, чтобы найти пару. 

Ольга Зезегова советует придерживаться нескольких принципов, чтобы романтические отношения, которые завязались в интернете, продолжили существование в реальной жизни:

- При интернет-знакомствах важно помнить, что нужно быть собой настоящим. Сильно отредактированные фотошопом фотографии, например, не помогут избежать правды при личной встрече. Поэтому всего должно быть в меру. Не стоит бояться рассказывать о себе, своих интересах. Но при этом не стоит сообщать какую-либо конфиденциальную информацию - адреса, материальное положение.

Также психолог советует не стесняться и затягивать с общением по аудио- или видеосвязи:

- Видеозвонки помогут быстрее сблизиться и понять, что за личность перед вами. 

А самое важное, по мнению психолога - не затягивать с личной встречей.

- Интернет-общение имеет свойство затухать. И ярковыраженная заинтересованность в начале общения постепенно блекнет и интерес между собеседниками угасает. А если все складывается благополучно, то личная встреча этот интерес наоборот усилит и укрепит привязанность друг к другу.

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