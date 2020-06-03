В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

Доклинические тесты на обезьянах и хомяках уже завершены, отметил он.

- Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. По результатам этих исследований подготовлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний, - сообщил начальник 48-го ЦНИИ.

В свою очередь, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков сообщил, что добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины, должны быть военнослужащими по контракту.

Он уточнил, что среди 50 добровольцев десять медицинских работников, в том числе трое врачей.

- Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований, - рассказал начальник госпиталя.

Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.

Первые клинические исследования на людях начнутся в конце июня — начале июля. Проводить их будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, добавил гендиректор «Вектора». При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут.

Напомним, 3 июня в Коми лабораторно подтверждено 1 426 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Из больниц выписалось 53 человека. Один пациент скончался.

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