В Коми от коронавируса излечился 96-летний пациент

В Коми выздоровел пциент с COVID-19, которому было 96 лет. Об этом сообщает БНК.

В Коми республиканской больнице, которая была перепрофилирована в стационар для лечения больных коронавирусом, сейчас лежит 300 инфицированных COVID-19. Самому возрастному пациенту с коронавирусом было 96 лет. пожилого мужчину уже выписали из больницы. Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии Эдуард Скворцов сообщает, что тяжело болезнь переносят люди старше 65 лет. Среди пациентов были и другие люди старше 90 лет.

Напомеим, 3 июня в Коми лабораторно подтверждено 1 426 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Из больниц выписалось 53 человека. Один пациент скончался.

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