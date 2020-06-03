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Врач рассказала о безопасной порции мороженого

Врач рассказала о безопасной порции мороженого

03 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Врач советует есть десерт медленно, чтобы не навредить зубам

Не секрет, что холодное мороженое может поспособствовать заболеваниям, поэтому существует норма. По словам руководителя ЛОР-клиники и кандидата медицинских наук Владимира Зайева, она составляет две порции в неделю, пишет ТАСС.

- Норма для взрослого человека - это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи… Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит - раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, - два, - рассказал врач.

Чтобы не допустить осложнений, Зайцев рекомендует употреблять мороженое с горячим чаем. При этом лучше отказаться от холодного лакомства в помещении, где работает кондиционер, так как организм будет охлаждаться и снаружи, и внутри.

Врач советует есть мороженое медленно, чтобы не навредить зубам и не спровоцировать неврит тройничного нерва. При этом категорически мороженое противопоказано людям с хроническим тонзиллитом.

По словам медика, самым безопасным для горла мороженым является фруктовый лед. В отличие от того же пломбира он тает быстрее. Детям Зайцев советует давать половину стандартной порции, отмечая, что лучше, если мороженое будет подтаявшим.

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Еда Здоровье

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