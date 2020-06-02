Фото дня от сыктывкарки: яркие просторы Соколовки

Давно выезжали за город? Сейчас самое время, чтобы сделать это, ведь повсюду такие прекрасные виды нашей родной природы. Главное не забывайте соблюдать меры безопасности! А если вы не можете этого сделать, то полюбуйтесь на эти снимки из Соколовки от нашей подписчицы!

@ermolina_ksushka

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