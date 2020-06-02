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Сыктывкарец обнаружил организацию, где посреди ночи сжигали автомобили (видео)

Сыктывкарец обнаружил организацию, где посреди ночи сжигали автомобили (видео)

02 июня 2020 Возрастное ограничение: 12+
Видео канала "Около Дела"
Законны ли действия предприятия определи Роспотребнадзор

В столице Коми обнаружили место, где сжигают автомобили. Дым оттуда летел прямо на жилые дома, что заставило одного из жильцов провести свое расследование и выяснить, почему это происходит. Горожанин опубликовал ролик об этом на канале «Около Дела».

Все началось с того, что мужчина заметил густой черный дым на территории одной из организаций в Нижнем Чове. Ветер, который нес гарь на его дом, заставил горожанина проверить, что там жгут, лично.

Ночью 29 мая он отправился к предприятию, а также вызвал туда пожарных. За воротами на улице Промышленной, 2 он обнаружил два горящих автомобиля, при этом людей поблизости не оказалось. Как пишет БНК, сыктывкарец также отправил обращение в Роспотребнадзор, чтобы узнать, законны ли действия организации.

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