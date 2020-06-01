Фото дня от сыктывкарки: поразительная красота коми природы

Горожане делятся необычными снимками
Фото дня от сыктывкарки: поразительная красота коми природы01 июня 2020
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Софья Мельникова
Просторы севера всегда удивляют своей крсотой, но чтобы увидеть их совсем не обязательно отправляться в дальнюю дорогу. Наша замечательная подписчица поделилась снимком одним из таких мест, которые находятся совсем рядом - в селе Ыб. А ее кадр попдает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Софья Мельникова
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