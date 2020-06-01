«О народе совсем не подумали»: врач из Коми подвел итоги режима самоизоляции

В Сыктывкаре до сих пор действует режим самоизоляции, однако с 29 мая были введены послабления. Многие жители расслабились и перестали соблюдать дистанцию и меры предупреждения заболевания. Заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрий Максимов рассказал порталу PG11.ru о возможных последствиях этого.

Эпидемия «ковида» близится к логическому завершению. Огромное спасибо всем жителям Коми, которые честно, особенно в первые две недели "шухера", строго соблюдали санитарного-эпидемиологические рекомендации. Именно благодаря вам не было массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией, - отмечает врач.

Дмитрий рассказывает, что за прошедшее время, по законам вирусологии, все должны были повстречаться с малой дозой вируса и выработать к нему небольшой иммунитет. Однако, как заявляет врач, полностью расслабляться пока что рано.

Иммунитет, который выработался таким путем, обычно несильный и недлительный. Насколько его хватит, медицинской науке пока неизвестно. Зараза новая и её изучение идёт полным ходом. Из-за особенностей организма у кого-то иммунитет мог не выработаться совсем. Поэтому единичные случаи «ковида» будут регистрироваться ещё долго. Вторая волна повышения заболеваемости будет, когда уровень коллективного иммунитета снизится. Но когда это случится - через месяц или через год - пока неизвестно. Скорее всего, осенью, - рассказывает мужчина.

Педиатр считает, что действия властей в период эпидемии иногда не поддавались логическому объяснению.

Начнем с уличной дезинфекции. Она имеет смысл, если проводится регулярно, а не разово. Если назавтра дождь, то такая обработка - деньги на ветер. Или в карман. А количество дождливых дней весной у нас больше, чем солнечных. Или, к примеру, закрытие общественных бань. Что делать тем, у кого даже ванны дома нет? О народе совсем не подумали. Можно было бы строго ограничить время помывки, сделать санитарные перерывы, санобработку помещений, - отмечает врач.

Дмитрий отмечает, что в продуктовых магазинах слишком много народа, а персонал совсем не контролирует поток. Врач утверждает, что хорошей идеей было бы поставить санитайзер с дезраствором на входе у каждого магазина - тогда бы люди обрабатывали руки и не по одному разу.

На мой взгляд, закрытие парков и спортплощадок - это маразм. Вирусы, поражающие дыхательные пути, на открытом воздухе рассеиваются и практически не опасны. Это азы, которые знает любой медработник. В противном случае, ни маска, ни домашняя изоляция не помогли бы, - отмечает Дмитрий.

Врач раскритиковал длительный период выходных дней. По его мнению, сначала люди обрадовались, однако потом в голове возник вопрос: «а за чей счет этот банкет?». И тут мнение жителей резко поменялось:

В других странах есть прямая финансовая помощь гражданам. У нас же «денег нет, но вы держитесь». И вот период выходных закончился, всем велено выйти на работу. Однако семьи с детьми не могут просто так пойти, ведь им не с кем оставить детей. А детские сады и школы закрыты. Дежурные группы не всех принимают. Больничные не положены, - рассказывает врач.

Дмитрий рекомендует за лето подкопить запас антисептиков, масок, перчаток. Он утверждает, что вирус, по законам вирусологии, никуда не ушел. За лето он сможет мутировать, и размах эпидемии может быть совсем иным

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен».