Коми попала в топ-3 регионов по поддержки работников и предприятий

Коми попала в топ-3 регионов по поддержки работников и предприятий01 июня 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
nepsite.ru
В тройке лидеров также оказались Челябинская и Вологодская области
Республика Коми попала в топ-3 регионов по мерам поддержки предприятий и их работников. Исследования проведены Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Аналитики ЭИСИ провели оценку эффективности мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции 25-31 мая. В топ-3 вошли субъекты РФ, в которых были реализованы комплексные меры по поддержке предпринимателей и их работников, включающие в себя как прямое финансирование, так и значительное изменение условий деятельности.
По данным показателям в тройке лидеров среди регионов России оказались Челябинская, Вологодская области и Республика Коми. По мнению экспертов, к успешной практике, внедренной в Республике Коми, можно отнести следующее:
- Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): с 29 мая разрешена работа непродовольственных магазинов (не более 400 м2 и отдельный вход);
- Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: разрабатывается программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в частности, власти региона помогают поставлять продукцию в сетевые магазины;
- Арендные каникулы: арендаторам земельных участков республиканской собственности – собственникам объектов недвижимости, расположенных на соответствующих участках, которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы своим арендаторам, размер арендной платы снижается на 50%, мера поддержки действует, начиная с даты введения режима повышенной готовности до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории региона, включительно.
- Предприятия, выполняющие государственные и муниципальные контракты, смогут пересмотреть их, если их исполнению помешала пандемия коронавируса.
Напомним, недавно почти половина россиян - 46% - рассказала, что удовлетворена состоянием своего здоровья, а 61% жителей страны назвали себя счастливыми. Такие данные были получены в ходе международного исследования, проведенного холдингом «Ромир» совместно с аналитической компанией GlobalNR
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Комментарии 0