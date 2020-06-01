Коми попала в топ-3 регионов по поддержки работников и предприятий

Республика Коми попала в топ-3 регионов по мерам поддержки предприятий и их работников. Исследования проведены Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Аналитики ЭИСИ провели оценку эффективности мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции 25-31 мая. В топ-3 вошли субъекты РФ, в которых были реализованы комплексные меры по поддержке предпринимателей и их работников, включающие в себя как прямое финансирование, так и значительное изменение условий деятельности.

По данным показателям в тройке лидеров среди регионов России оказались Челябинская, Вологодская области и Республика Коми. По мнению экспертов, к успешной практике, внедренной в Республике Коми, можно отнести следующее:

Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): с 29 мая разрешена работа непродовольственных магазинов (не более 400 м2 и отдельный вход);

(при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): с 29 мая разрешена работа непродовольственных магазинов (не более 400 м2 и отдельный вход); Меры поддержки наиболее пострадавших сфер : разрабатывается программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в частности, власти региона помогают поставлять продукцию в сетевые магазины;

: разрабатывается программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в частности, власти региона помогают поставлять продукцию в сетевые магазины; Арендные каникулы : арендаторам земельных участков республиканской собственности – собственникам объектов недвижимости, расположенных на соответствующих участках, которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы своим арендаторам, размер арендной платы снижается на 50%, мера поддержки действует, начиная с даты введения режима повышенной готовности до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории региона, включительно.

: арендаторам земельных участков республиканской собственности – собственникам объектов недвижимости, расположенных на соответствующих участках, которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы своим арендаторам, размер арендной платы снижается на 50%, мера поддержки действует, начиная с даты введения режима повышенной готовности до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории региона, включительно. Предприятия, выполняющие государственные и муниципальные контракты, смогут пересмотреть их, если их исполнению помешала пандемия коронавируса.

Напомним, недавно почти половина россиян - 46% - рассказала, что удовлетворена состоянием своего здоровья, а 61% жителей страны назвали себя счастливыми. Такие данные были получены в ходе международного исследования, проведенного холдингом «Ромир» совместно с аналитической компанией GlobalNR

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