Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы

1 июня Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи населению. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено обеспечить сохранение в Москве и регионах резерва коечного фонда, созданного для лечения пациентов с коронавирусом. До 10 июня правительству предстоит подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы России.

30 марта решением Минздрава в стране отложили проведение всех несрочных плановых операций с целью снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусом. В том числе речь шла о пластических операциях. За минувшие сутки в российских регионах было выявлено 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 414 тысяч.

Напомним также, Владимир Уйба заявил о вероятности отмены первого этапа снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Это связано с резким изменением поведения людей, которые все реже соблюдают правила безопасности. Об этом врио главы региона рассказал на своей странице.

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