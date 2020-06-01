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Рак легких и болезни печени: чем опасны новые виды курения

Рак легких и болезни печени: чем опасны новые виды курения

01 июня 2020 Возрастное ограничение: 16+
pixabay.com / Рак легких и болезни печени: чем опасны новые виды курения
Производители заявляли, что их продукт безопасен

31 мая во всем мире отмечали день без табака. Это международная акция, призванная ограничить потребление табачной продукции. Как обстоят дела с этой вредной привычкой в Сыктывкаре? Портал PG11.ru выяснил о новых способах приобщения к табаку.

По последним данным Росстата, 22,5% россиян ежедневно курят табак, а 5,4% заявляют, что не могут представить свою жизнь без сигареты. По данным 2017 года, в Сыктывкаре курит почти каждый третий человек.

Курение - одна из самых дорогих вредных привычек. Мы спросили у сыктывкарцев, сколько они тратят на сигареты.

 

Как оказалось, в среднем сыктывкарцы тратят на сигареты от 100 до 200 рублей. Если учитывать, что среднестатистический курильщик выкуривает одну пачку в день, то затраты в месяц выходят примерно в 5 тысяч рублей.

В наше время приобщиться к этой вредной привычке очень просто, так как существует много способов курить: от сигарет до систем нагревания табака. Последние сейчас пользуются особой популярностью. Рекламные компании заявляют, что такие системы нагревания менее вредны для здоровья и помогают снизить количество потребляемого никотина. Однако правдивы ли эти высказывания? 

Как сообщает Юлия Пасынкова, главный врач Коми наркологического диспансера, в настоящее время нет доказательств того, что испарители менее вредны, чем обычные сигареты. Все формы употребления табака, в том числе ИНТ (изделия из нагреваемого табака), наносят вред.

Табак по своей природе токсичен и содержит канцерогены даже в природной форме. А в изделиях из нагреваемого табака, в составе которых присутствует не только вещество никотин, которое обладает способностью вызывать сильную зависимость, но и содержат не табачные, часто ароматизированные добавки, которые наносят вред организму. В настоящее время нет доказательств того, что испарители менее опасны, чем обычные табачные изделия. Табачные компании разработали ИНТ и продают их как менее опасные, утверждая, что они безопаснее сигарет. Так, в опубликованных исследованиях по клиническим исследованиям, представлены неполные или манипулированные данные, утверждающие, что добавки (ароматизаторы  и прочие) не увеличивают токсичность. Однако, данные независимых исследований показывают, что многие токсиканты увеличиваются, когда присутствуют добавки, - утверждает главврач.

Именно к таким выводам пришли специалисты, проводившие независимые исследования Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - системы нагревания табака не являются безвредными.

Клинические данные  показывают, что изделия из нагреваемого табака:

  • Поражают печень с нарушением  печеночного желчеоттока, разрушают эритроциты или снижают метаболизм билирубина крови.
  • Возникает патотоксичность печени, что представляет собой широкий спектр повреждений органа, последствия которых  варьируются от бессимптомных до печеночной недостаточности и смерти.
  • Неблагоприятно воздействуют на клетки легких.
  • Нарушают функцию эндотелия сосудов.
  • Более чем в 22 раза и выше увеличивают  уровень  выбросов иных  токсикантов, потенциально вредных компонентов, не включенных в список FDA HPHC.    

Системы нагревания табака отличаются тем, что доставляют в организм меньше одних токсикантов  и  больше других,  более серьезных канцерогенов, тем самым несут даже более высокий риск для здоровья и могут вызывать некоторые заболевания, не возникающие при курении электронных и обычных сигарет. Несмотря на приведенные доказательства, в 2018 году системы нагревания продавались по всему миру с утверждениями, что они менее вредны и позволяют сократить объем потребления никотина, а в последствии совсем отказаться от курения, - сообщает главврач наркологии.

Но исследования показали, что  большинство людей используют технологии нагревания табака и сигареты одновременно. Опыт использования электронных сигарет, показывает, что потребители не используют их для того, чтоб отказаться от курения совсем. Более того, прослеживается тенденция привлекательности систем нагревания для молодежи. В связи с этим происходит приобщение  в среду  «употребляемых»  и формирование психологической зависимости, что в свою очередь, является началом формирования наркоманической болезни. 

Системы нагревания сегодня представлены как «новые», но дело в том, что они просто являются последним воплощением технологий, которую табачные компании разрабатывали десятилетиями, - утверждает главврач.

А как вы относитесь к курению? Пишите в комментариях!

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Курение

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