Рак легких и болезни печени: чем опасны новые виды курения

31 мая во всем мире отмечали день без табака. Это международная акция, призванная ограничить потребление табачной продукции. Как обстоят дела с этой вредной привычкой в Сыктывкаре? Портал PG11.ru выяснил о новых способах приобщения к табаку.

По последним данным Росстата, 22,5% россиян ежедневно курят табак, а 5,4% заявляют, что не могут представить свою жизнь без сигареты. По данным 2017 года, в Сыктывкаре курит почти каждый третий человек.

Курение - одна из самых дорогих вредных привычек. Мы спросили у сыктывкарцев, сколько они тратят на сигареты.

Как оказалось, в среднем сыктывкарцы тратят на сигареты от 100 до 200 рублей. Если учитывать, что среднестатистический курильщик выкуривает одну пачку в день, то затраты в месяц выходят примерно в 5 тысяч рублей.

В наше время приобщиться к этой вредной привычке очень просто, так как существует много способов курить: от сигарет до систем нагревания табака. Последние сейчас пользуются особой популярностью. Рекламные компании заявляют, что такие системы нагревания менее вредны для здоровья и помогают снизить количество потребляемого никотина. Однако правдивы ли эти высказывания?

Как сообщает Юлия Пасынкова, главный врач Коми наркологического диспансера, в настоящее время нет доказательств того, что испарители менее вредны, чем обычные сигареты. Все формы употребления табака, в том числе ИНТ (изделия из нагреваемого табака), наносят вред.

Табак по своей природе токсичен и содержит канцерогены даже в природной форме. А в изделиях из нагреваемого табака, в составе которых присутствует не только вещество никотин, которое обладает способностью вызывать сильную зависимость, но и содержат не табачные, часто ароматизированные добавки, которые наносят вред организму. В настоящее время нет доказательств того, что испарители менее опасны, чем обычные табачные изделия. Табачные компании разработали ИНТ и продают их как менее опасные, утверждая, что они безопаснее сигарет. Так, в опубликованных исследованиях по клиническим исследованиям, представлены неполные или манипулированные данные, утверждающие, что добавки (ароматизаторы и прочие) не увеличивают токсичность. Однако, данные независимых исследований показывают, что многие токсиканты увеличиваются, когда присутствуют добавки, - утверждает главврач.

Именно к таким выводам пришли специалисты, проводившие независимые исследования Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - системы нагревания табака не являются безвредными.

Клинические данные показывают, что изделия из нагреваемого табака:

Поражают печень с нарушением печеночного желчеоттока, разрушают эритроциты или снижают метаболизм билирубина крови.

Возникает патотоксичность печени, что представляет собой широкий спектр повреждений органа, последствия которых варьируются от бессимптомных до печеночной недостаточности и смерти.

Неблагоприятно воздействуют на клетки легких.

Нарушают функцию эндотелия сосудов.

Более чем в 22 раза и выше увеличивают уровень выбросов иных токсикантов, потенциально вредных компонентов, не включенных в список FDA HPHC.

Системы нагревания табака отличаются тем, что доставляют в организм меньше одних токсикантов и больше других, более серьезных канцерогенов, тем самым несут даже более высокий риск для здоровья и могут вызывать некоторые заболевания, не возникающие при курении электронных и обычных сигарет. Несмотря на приведенные доказательства, в 2018 году системы нагревания продавались по всему миру с утверждениями, что они менее вредны и позволяют сократить объем потребления никотина, а в последствии совсем отказаться от курения, - сообщает главврач наркологии.

Но исследования показали, что большинство людей используют технологии нагревания табака и сигареты одновременно. Опыт использования электронных сигарет, показывает, что потребители не используют их для того, чтоб отказаться от курения совсем. Более того, прослеживается тенденция привлекательности систем нагревания для молодежи. В связи с этим происходит приобщение в среду «употребляемых» и формирование психологической зависимости, что в свою очередь, является началом формирования наркоманической болезни.

Системы нагревания сегодня представлены как «новые», но дело в том, что они просто являются последним воплощением технологий, которую табачные компании разрабатывали десятилетиями, - утверждает главврач.

А как вы относитесь к курению? Пишите в комментариях!

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