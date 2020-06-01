Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров

Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров

01 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров
Работодатели пытаются максимально сохранить занятость

В Сыктывкаре введен первый этап снятия ограничений, разрешена работа многих организаций. Однако на фитнес-клубы это не распространяется. Готовы ли к открытию такие спортивные центры? Портал PG11.ru спросил это у директоров и работников подобных организаций.

Илья Панин, владелец фитнес-клуба «Грани»

Илья Панарин

В соответствии с распоряжением властей мы закрыли клуб 28 марта 2020 года. Каждую неделю простоя мы теряем полтора - два миллиона рублей. За счет полученных мер поддержки (субсидия, кредиты) нам удается в полной мере выплачивать заработную плату сотрудникам. В апреле большую часть персонала отправили в оплачиваемый отпуск. В мае большая часть персонала занята ремонтными работами, формированием контента и сервисным обзвоном клиентов. Так что занятость мы сохранили в полной мере.

Илья отмечает, что им удалось достичь соглашения о снижении арендной платы за помещение и о реструктуризации текущей задолженности. Им пришлось временно отменить лицензионные договоры, отключить вентиляцию и отопление. Но всего этого оказалось недостаточно. Предприятие каждый месяц накапливает убытки. 

Только за апрель убыток составил 3 миллиона 964 тысячи рублей. Нашему клубу с таким количеством сотрудников и площадей невозможно перестроить бизнес и, например, уйти полностью в онлайн. Первоочередной целью во время самоизоляции для нас была поддержка членов клуба и жителей Сыктывкара. Мы на связи с членами клуба, поддерживаем их и знаем, как проходит их вынужденная изоляция, как тяжело переносится непривычная обстановка и отсутствие привычной двигательной активности. Стараемся быть максимально полезными

Илья и его команда предприняли множество мер для того, чтобы продолжать работать даже в условиях изоляции.

Очень быстро раздали «сайклы» (велотренажеры) членам клуба в аренду с доставкой на дом. Оставшийся инвентарь, который может быть сдан в аренду - это петли TRX, амортизаторы и диски - тоже сдаем в аренду, но в комплекте с тренировками по расписанию в zoom, так как не каждый сможет самостоятельно составить программу и соблюдать технику выполнения упражнений, а в zoom тренер видит занимающихся и может в прямом эфире дать обратную связь.

Также команда фитнес клуба проводила целый месяц бесплатных онлайн-тренировок: от йоги до танцев, которые востребованы до сих пор и имеют десятки тысяч просмотров. Прямые эфиры заменили на тренировки с более качественной картинкой, так как практика показала - люди выбирают удобное время и тренируются многократно по одной записи прямого эфира.

В условиях самоизоляции, закрытых парков и фитнес-клубов мы решили объединить людей в фитнес-марафон для большей мотивации к занятиям. Общение с тренером и другими участниками, каждый день новая тренировка, советы по режиму и тренировкам, контроль плана питания, шанс забрать абонемент на 12, 6 или 3 месяца помогает быть физически активным, что стало сейчас еще более актуальным, - отмечает директор клуба

Илья и его команда понимают всю необходимость мер по нераспространению инфекции. Однако они готовы открыть свои двери в любой момент, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Мы обратились к врио главы Республики Коми с предложением открыть клуб на втором этапе снятия ограничений, дали конкретные предложения по повышению уровня безопасности клиентов. Хотя некоторые регионы (Татарстан, Кировская область) уже на первом этапе разрешили работать фитнес клубам в режиме персонального тренинга без использования душевых и с сохранением социальной дистанции. Даже такой сценарий позволит многим людям посещать клуб. Ведь регулярная физическая активность повышает уровень иммунитета и снижает риск заболевания, - рассказывает Илья

Елена Чуракова, директор по развитию спортивного центра «Скала»

Елена Чуракова

Каждый месяц простоя, конечно, очень сильно сказывается на нашем финансовом положении. Самая большая часть наших расходов - это коммунальные платежи . Представляете какая это сумма при 7000 квадратных метров , если за трёхкомнатную квартиру выходит около 7000 рублей, - рассказывает Елена.

Женщина отмечает, что удалось сохранить частичную занятость только для тренеров . Они с 26 марта стали вести занятия на платформе Zoom. Также проводились бесплатные занятия и для всех желающих, в мае спортивный центр перешел в формат персональных онлайн-тренировок.

Мы продаем абонементы по хорошим ценам, которые активируются только после снятия ограничительных мер. Вероятно мы будем вынуждены поднять цены из-за повышения затрат на дополнительные средства дезинфекции и дополнительное медоборудование. Однако мы готовы открыться прямо сейчас . Уже сделана генеральная уборка по вирусному режиму. Санитайзеры и маски закуплены, рециркуляторы воздуха для постоянного использования тоже скоро должны появиться, - отмечает директор.

Надежда Куликова, тренер фитнес-центра «Здоровье»

Надежда Куликова

Мы стараемся не унывать и не бросать свою работу. Пока что мы работаем в онлайн-формате, однако рассматривается возможность проведения занятий на свежем воздухе. Как мне кажется, это ситуация покажет, кто в этой сфере профессионал и кто останется на этом поприще
 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус Кризис

Читайте также: Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Владимир Уйба рассказал о проведении ЕГЭ в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров Читать
вчера
За день в Коми выявили еще 29 заболевших COVID-19 Читать
29 мая
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
Посмотреть все
29 мая У многих больных коронавирусом есть тромбы
Загрузка...

Новости России и мира

28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
28 мая
Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет
23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
22 мая
В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru