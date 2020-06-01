Какие убытки понесли фитнес-клубы Сыктывкара и как они продолжат работу: мнения директоров

В Сыктывкаре введен первый этап снятия ограничений, разрешена работа многих организаций. Однако на фитнес-клубы это не распространяется. Готовы ли к открытию такие спортивные центры? Портал PG11.ru спросил это у директоров и работников подобных организаций.

Илья Панин, владелец фитнес-клуба «Грани»

Илья Панарин

В соответствии с распоряжением властей мы закрыли клуб 28 марта 2020 года. Каждую неделю простоя мы теряем полтора - два миллиона рублей. За счет полученных мер поддержки (субсидия, кредиты) нам удается в полной мере выплачивать заработную плату сотрудникам. В апреле большую часть персонала отправили в оплачиваемый отпуск. В мае большая часть персонала занята ремонтными работами, формированием контента и сервисным обзвоном клиентов. Так что занятость мы сохранили в полной мере.

Илья отмечает, что им удалось достичь соглашения о снижении арендной платы за помещение и о реструктуризации текущей задолженности. Им пришлось временно отменить лицензионные договоры, отключить вентиляцию и отопление. Но всего этого оказалось недостаточно. Предприятие каждый месяц накапливает убытки.

Только за апрель убыток составил 3 миллиона 964 тысячи рублей. Нашему клубу с таким количеством сотрудников и площадей невозможно перестроить бизнес и, например, уйти полностью в онлайн. Первоочередной целью во время самоизоляции для нас была поддержка членов клуба и жителей Сыктывкара. Мы на связи с членами клуба, поддерживаем их и знаем, как проходит их вынужденная изоляция, как тяжело переносится непривычная обстановка и отсутствие привычной двигательной активности. Стараемся быть максимально полезными

Илья и его команда предприняли множество мер для того, чтобы продолжать работать даже в условиях изоляции.

Очень быстро раздали «сайклы» (велотренажеры) членам клуба в аренду с доставкой на дом. Оставшийся инвентарь, который может быть сдан в аренду - это петли TRX, амортизаторы и диски - тоже сдаем в аренду, но в комплекте с тренировками по расписанию в zoom, так как не каждый сможет самостоятельно составить программу и соблюдать технику выполнения упражнений, а в zoom тренер видит занимающихся и может в прямом эфире дать обратную связь.

Также команда фитнес клуба проводила целый месяц бесплатных онлайн-тренировок: от йоги до танцев, которые востребованы до сих пор и имеют десятки тысяч просмотров. Прямые эфиры заменили на тренировки с более качественной картинкой, так как практика показала - люди выбирают удобное время и тренируются многократно по одной записи прямого эфира.

В условиях самоизоляции, закрытых парков и фитнес-клубов мы решили объединить людей в фитнес-марафон для большей мотивации к занятиям. Общение с тренером и другими участниками, каждый день новая тренировка, советы по режиму и тренировкам, контроль плана питания, шанс забрать абонемент на 12, 6 или 3 месяца помогает быть физически активным, что стало сейчас еще более актуальным, - отмечает директор клуба

Илья и его команда понимают всю необходимость мер по нераспространению инфекции. Однако они готовы открыть свои двери в любой момент, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Мы обратились к врио главы Республики Коми с предложением открыть клуб на втором этапе снятия ограничений, дали конкретные предложения по повышению уровня безопасности клиентов. Хотя некоторые регионы (Татарстан, Кировская область) уже на первом этапе разрешили работать фитнес клубам в режиме персонального тренинга без использования душевых и с сохранением социальной дистанции. Даже такой сценарий позволит многим людям посещать клуб. Ведь регулярная физическая активность повышает уровень иммунитета и снижает риск заболевания, - рассказывает Илья

Елена Чуракова, директор по развитию спортивного центра «Скала»

Елена Чуракова

Каждый месяц простоя, конечно, очень сильно сказывается на нашем финансовом положении. Самая большая часть наших расходов - это коммунальные платежи . Представляете какая это сумма при 7000 квадратных метров , если за трёхкомнатную квартиру выходит около 7000 рублей, - рассказывает Елена.

Женщина отмечает, что удалось сохранить частичную занятость только для тренеров . Они с 26 марта стали вести занятия на платформе Zoom. Также проводились бесплатные занятия и для всех желающих, в мае спортивный центр перешел в формат персональных онлайн-тренировок.

Мы продаем абонементы по хорошим ценам, которые активируются только после снятия ограничительных мер. Вероятно мы будем вынуждены поднять цены из-за повышения затрат на дополнительные средства дезинфекции и дополнительное медоборудование. Однако мы готовы открыться прямо сейчас . Уже сделана генеральная уборка по вирусному режиму. Санитайзеры и маски закуплены, рециркуляторы воздуха для постоянного использования тоже скоро должны появиться, - отмечает директор.

Надежда Куликова, тренер фитнес-центра «Здоровье»

Надежда Куликова

Мы стараемся не унывать и не бросать свою работу. Пока что мы работаем в онлайн-формате, однако рассматривается возможность проведения занятий на свежем воздухе. Как мне кажется, это ситуация покажет, кто в этой сфере профессионал и кто останется на этом поприще



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