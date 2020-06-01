Лучше, чем маска: названо более эффективное средство защиты от коронавируса

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению специалиста, более надежной альтернативой маскам могут стать строительные респираторы, так как они плотнее сидят на лице и задерживают более мелкие частицы. При этом он отметил, что для защиты от инфекции помогает и то, и другое средство.

Врач пояснил, что вирус вылетает в виде маленьких капель при чихании, кашле и разговоре. Однако и маска, и респиратор задерживают их. «Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней», — объяснил он. Ранее сообщалось, что отказаться от ношения медицинской маски можно, только если есть возможность соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, на 1 июня в Коми лабораторно подтверждено 1 352 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Из больниц не выписался ни один человек

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