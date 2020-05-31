Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Выяснилось, сколько жителей Коми умерло и уехало из региона в период с января по март

Выяснилось, сколько жителей Коми умерло и уехало из региона в период с января по март

31 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Назвали эксперты и основные причины смерти

За период с января по март этого года численность населения Коми снова сократилась. Более 1 000 человек уехало из республики, еще несколько сотен умерло. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми.

На днях Комистат опубликовал очередной доклад на тему «Социально-экономическое положение Республики Коми». В нем ведомство привело данные об изменениях в численности населения региона, произошедших за первые три месяца 2020-го, а также обозначило причины этих изменений.

Итак, по состоянию на 1 апреля этого года в Коми постоянно проживает 818,7 тысячи человек. Это на 1,8 тысячи человек меньше, чем насчитывалось в республике на 1 января. Из этого числа 1,1 тысячи теперь уже бывших жителей Коми навсегда покинули регион; 0,2 процента уехали в страны дальнего зарубежья, 7,6 процента подались в СНГ, остальные осели в других регионах России. Другие 700 человек умерли. Причиной смерти трех четвертей наших земляков, скончавшихся в период с января по март, стали заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли и различные внешние факторы.

Кстати, в Комистате отмечают, что средний показатель относительной величины естественной убыли населения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 0,3 процента. Но в то же время, если смотреть расчеты только для сельской местности, то можно заметить, что для нее он, напротив, вырос на 0,4 процента.

Также напомним, что не так давно Комистат в очередной раз подсчитал среднюю зарплату в республике за март. Она составила 54,9 тысячи рублей. Кто получает еще больше, а кто меньше, можно узнать, перейдя по этой ссылке.

А куда хотели бы уехать из Коми вы? Пишите в комментариях под новостью

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Статистика

Читайте также: Эксперты рассказали, как неуклонно стареет население Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Владимир Уйба рассказал о проведении ЕГЭ в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
За день в Коми выявили еще 29 заболевших COVID-19 Читать
29 мая
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
29 мая
Тест для сыктывкарцев: что вы знаете о пионерском движении Читать
Посмотреть все
29 мая У многих больных коронавирусом есть тромбы
Загрузка...

Новости России и мира

28 мая
Долги россиян достигли исторического максимума
28 мая
Объединения НАО и Архангельской области в 2020 году не будет
23 мая
Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
23 мая
В России планируют не пускать детей без прививок в школы и детсады
22 мая
В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru