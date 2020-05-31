Выяснилось, сколько жителей Коми умерло и уехало из региона в период с января по март

За период с января по март этого года численность населения Коми снова сократилась. Более 1 000 человек уехало из республики, еще несколько сотен умерло. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми.

На днях Комистат опубликовал очередной доклад на тему «Социально-экономическое положение Республики Коми». В нем ведомство привело данные об изменениях в численности населения региона, произошедших за первые три месяца 2020-го, а также обозначило причины этих изменений.

Итак, по состоянию на 1 апреля этого года в Коми постоянно проживает 818,7 тысячи человек. Это на 1,8 тысячи человек меньше, чем насчитывалось в республике на 1 января. Из этого числа 1,1 тысячи теперь уже бывших жителей Коми навсегда покинули регион; 0,2 процента уехали в страны дальнего зарубежья, 7,6 процента подались в СНГ, остальные осели в других регионах России. Другие 700 человек умерли. Причиной смерти трех четвертей наших земляков, скончавшихся в период с января по март, стали заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли и различные внешние факторы.

Кстати, в Комистате отмечают, что средний показатель относительной величины естественной убыли населения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 0,3 процента. Но в то же время, если смотреть расчеты только для сельской местности, то можно заметить, что для нее он, напротив, вырос на 0,4 процента.

Также напомним, что не так давно Комистат в очередной раз подсчитал среднюю зарплату в республике за март. Она составила 54,9 тысячи рублей. Кто получает еще больше, а кто меньше, можно узнать, перейдя по этой ссылке.

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