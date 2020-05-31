Фото дня в Сыктывкаре: грибы пошли

На календаре последний день весны. Кто-то из сыктывкарцев провожает ее с грустью - жаль, что быстро пролетела. Кто-то, напротив, с облегчением - вода идет на убыль, одной проблемой меньше. А есть и такие, кто старается не мыслить категориями «весна-лето», а больше смотреть на мир вокруг. И под ноги тоже. Как-никак, грибы пошли. Фото лесного красавца с дороги на Седкыркещ от нашей читательницы попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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