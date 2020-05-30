Сыктывкарец победил во всероссийском музыкальном конкурсе «Спасибо за Победу!» (видео)

9 мая в 19:00 завершилось народное голосование творческого конкурса «Спасибо за Победу!». По его результатам определили победителей в номинациях. В одной из них - «Авторская песня» - оказался сыктывкарец Илья Дуркин.

По словам музыканта, для него такой поворот стал приятным и неожиданным. На своей странице в соцсети он поделился радостью, поблагодарил всех, кто его поддерживал и рассказал о том, как родилась его победоносная песня «Портрет прадеда».

- Стихи были написаны уже давно моим братом Дмитрием и нам пришла мысль сделать песню в преддверии праздника 9го мая, так как спрашивали с телеканала Юрган и просто хотелось посвятить песню ВОВ, в частности нашему прадеду, который погиб в марте 1942 на Волховском фронте. Я написал музыку, которая понравилась самым главным моим критикам: моей семье. Которые в последствии и заставили меня участвовать в конкурсе «Спасибо за Победу». Вот так, спонтанно и быстро получилась хорошая, на мой взгляд, песня, которая тронула сердца многих слушателей и для нас это самая большая награда! Было много приятных отзывов и поддержки, а также большое спасибо Светлана за ее талант и мастерство, в чем вы убедитесь, посмотрев песочную анимацию! Спасибо всем, - написал Илья на своей странице в соцсети.

К слову, музыкант отметил, что теперь песню запишут в хорошем качестве и посоветовал всем, кто хочет ее услышать, следить за новостями.