Найдены сходства коронавируса и ВИЧ

SARS-CoV-2 способен подавлять иммунный ответ организма, используя механизм из арсенала вируса иммунодефицита человека. К такому выводу пришла группа китайских ученых из Института вирусологии человека в Гуанчжоу по итогам исследования, проведенного при участии врачей местных больниц, пишет finanz.ru.

Вирусологи изучили клетки т-киллеры - особый вид лимфоцитов, в функции которых входит уничтожение зараженных вирусами и паразитами клеток человека. Пробы от пациентов, которые недавно перенесли Covid-19, показали, что вызывающий его вирус Sars-CoV-2 способен подавлять иммунный ответ, что позволяет ему быстро реплицироваться в живом организме, говорится в работе, опубликованной на сайте препринтов bioRxiv. По мнению ученых, коронавирус может вмешиваться в работу главного комплекса гистосовместимости, отвечающего за иммунную реакцию клетки.

С помощью белка ORF8 вирус нарушает антиген-презентацию, мешая клетке выставить на мембране своеобразный «маяк», показывающий, что она заражена. В результате иммунная система слепнет: лимфоциты «не видят» клетки, внутри которых реплицируется вирус, и не убивают их.

Такой же механизм используют ряд других вирусов, вызывающих хронические заболеваня - в их числе вирус ВИЧ I типа и герпесвирус саркомы Капоши, пишут авторы. В связи с этим, предлагают исследователи, возможно, имеет смысл заняться поиском препарата, который воздействовал бы на белок ORF8 и его влияние на главный комплекс гистосовместимости, тем самым укрепляя «иммунную вооруженность» организма в отношении инфекции.

Сейчас при Covid-19 применяются противирусные препараты иного действия: они целятся в энзимы и структурные белки, которые необходимы для репликации вируса.

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