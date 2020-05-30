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Фото дня: утро в Койгородском районе

Фото дня: утро в Койгородском районе

30 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Настя Опекан
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

По словам автора, этот снимок сделан в июле 2019 года. Но от того он не менее прекрасен! Только взгляните на эту уютную атмосферу утренней рыбалки на реке. Неужели вам не захотелось самим оказаться там? Этот кадр попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Настя Опекан

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Фото дня

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