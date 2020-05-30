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Ученые рассказали, чем опасно массовое внедрение вакцины от COVID-19

Ученые рассказали, чем опасно массовое внедрение вакцины от COVID-19

30 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Спешка может привести к нежелательным последствиям

Спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19, разработку которой сейчас ведут десятки исследовательских лабораторий по всему миру, не стоит, так как велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун, пишет РИА Новости.

По словам врача, современные технологии позволяют серьезно сократить время исследований, а также проверки эффективности и безопасности прививок. Если раньше они разрабатывались и проверялись десятилетиями и годами, то теперь счет идет на месяцы и считанные годы. 

- В случае с эпидемией SARS в начале 2000-х считалось, что быстро нашли и разработали прививку, а проверка тогда длилась около пяти лет. А сейчас технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна, - считает врач.

В качестве примера, когда спешка с внедрением прививки привела к нежелательным последствиям, иммунолог приводит историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле, случившуюся около 10 лет назад. Начав массово прививать от вируса, вызывающего тяжелый гастроэнтерит, врачи столкнулись с опасными последствиями.

- Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле - он к тому моменту уже прошел первую и вторую фазу испытаний, - а когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом, - предупредил профессор.

Сейчас поиск вакцины ведут десятки научных лабораторий по всему миру, разработчики идут разными путями, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.

На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.

- Главное - вакцина показала отсутствие серьезных побочных явлений во-первых, во-вторых, доказана иммуногенность препарата - 90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была. Они увидели, что через две недели после прививки был клеточный ответ, а через четыре недели был максимальный уровень антител. И это схожая реакция с тем, как протекает настоящее заболевание, - рассказал иммунолог. По его словам, он не слышал о российских лабораториях, продвинувшихся дальше этого этапа.

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