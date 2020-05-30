Ученые обнаружили у рыбок феномен отчаяния

Биологи Уральского федерального университета обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния, что может помочь быстрее отобрать более совершенные лекарственные препараты против депрессии для людей, пишет РИА Новости.

Исследования проводились на пресноводных рыбках зебраданио, которые, по данным специалистов, наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком входят в «элитарный клуб» полностью генетически идентифицированных видов и удобны для генетических исследований. Как выяснили ученые, на рыбок воздействуют классические антидепрессанты - амитриптилин и сертралин - и снижают уровень их отчаяния.

- Мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния… Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами, - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алана Калуева.

Исследователь отметил, что, используя рыб зебраданио, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарства против депрессии - самого массового заболевания мозга, которым страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства.

Как добавили в пресс-службе вуза, ранее подобного рода исследования проводились на грызунах. Таким образом, ученые «состарили» депрессию еще на 340 миллионов лет и показали, что отчаяние - один из симптомов депрессии - гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось.

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