В России придумали новый способ лечения рака

В «Росатоме» предложили создать универсальный ускоритель заряженных частиц — сильноточный циклотрон, который можно применять как для наработки радиоактивных изотопов для диагностики злокачественных заболеваний так и непосредственно для лучевой терапии разных форм рака, пишет РИА Новости.

Так, петербургский Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова по заказу управляющей компании научного дивизиона «Росатома» «Наука и инновации» должен подготовить техническое задание на разработку сильноточного циклотрона с энергией ускоряемых пучков ионов водорода до 70 мегаэлектронвольт.

Как отмечается в техзадании, с помощью такого ускорителя можно будет получать радиоактивные изотопы стронция-82 и германия-68, из которых образуются соответственно радиоизотопы рубидий-82, применяемый для диагностики сердечно-сосудистых недугов, и галлий-68, с помощью которого выявляют различные формы рака, в том числе злокачественные опухоли предстательной железы.

Такое оборудование позволит существенно расширить применение диагностических методов ядерной медицины за счет создания мобильных диагностических центров и снижения себестоимости наработки радиоизотопов, говорится в материалах.

Кроме того, возможности сильноточного циклотрона позволят организовать протонную терапию раковых заболеваний органов зрения, при которых хирургические и химиотерапевтические методы неэффективны. Наконец, эта установка даст возможность получать и направленные потоки нейтронов высоких энергий для лечения разных типов рака.

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