Фото дня в Сыктывкаре: огненное зазеркалье на берегу реки

Вечера в столице Коми всегда пленят своей безмятежностью, особенно когда закат окрашивает небо в яркие цвета, которые просто невозможно забыть. Именно такой снимок сегодня попадает в нашу еждневную рубирку «Фото дня».

Любовь Корычева

- Красивый закат.

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