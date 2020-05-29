Фото дня в Сыктывкаре: огненное зазеркалье на берегу реки

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: огненное зазеркалье на берегу реки29 мая 2020
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Любовь Корычева
Вечера в столице Коми всегда пленят своей безмятежностью, особенно когда закат окрашивает небо в яркие цвета, которые просто невозможно забыть. Именно такой снимок сегодня попадает в нашу еждневную рубирку «Фото дня».
Любовь Корычева
- Красивый закат.
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