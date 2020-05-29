В Коми в три раза увеличат ежегодные выплаты детям войны

Из бюджета Коми выделили более 64 миллионов рублей на увеличение выплат детям войны. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

После обращения общественников в адрес врио главы Коми, Владимир Уйба принял решение об увеличении выплаты «детям войны» с 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

- Несмотря на то, что бюджет уже дефицитный, мы изыскали деньги в этом году. И продолжим ежегодно выплачивать по три тысячи рублей «детям войны». Уменьшать эту поддержку, конечно, не будем, - заявил руководитель региона.

Численность «детей войны» на 1 апреля 2020 года в республике составила 32859 человек.

Напомним также, недавно Минтруда Коми внес законопроект, который предлагает расширить круг получателей дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Его рассмотрят на очередном заседании Госсовета региона 10 июня.

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