Ученые рассказали об опасности COVID-19 для северян

Для живущих в Арктике людей есть дополнительные факторы риска заражения и клинической тяжести COVID-19. Такой вывод представлен в аналитической справке для заседания Арктического совета от ученых НИУ ВШЭ, пишут «Известия».

Отрицательно повлиять на течение болезни может дефицит йода, кальция, цинка и витамина D, широко распространений среди коренного населения Арктики, указали специалисты. Также в числе факторов риска - высокий уровень потребления алкоголя и неудовлетворительные санитарные условия.

Тем не менее, сдерживать распространение вируса будет небольшая плотность населения и чрезвычайно низкая температура окружающей среды, говорится в работе. Ранее исследователи из Китая пришли к выводу, что коронавирус наиболее активен в умеренных широтах. Более половины случаев заражения произошли при температуре воздуха от 5 до 15 градусов Цельсия.

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