Фото дня в Сыктывкаре: солнечный свет пробивается сквозь стену соснового леса

Совсем скоро наступит настоящее лето, и если повезет, горожане смогут насладиться красотой северных лесов лично. А пока предлагаем вам взглянуть на это зрелище на снимке нашего подписчика, который попадает в рубрику «Фото дня».

@dimvortep

- Летом лес по своему прекрасен #лес #forest #dimvortep #pg11_фотодня #gorod_syktyvkar

#samsung #samsunggalaxys7

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