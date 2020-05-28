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Фото дня в Сыктывкаре: солнечный свет пробивается сквозь стену соснового леса

Фото дня в Сыктывкаре: солнечный свет пробивается сквозь стену соснового леса

28 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
@dimvortep
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Совсем скоро наступит настоящее лето, и если повезет, горожане смогут насладиться красотой северных лесов лично. А пока предлагаем вам взглянуть на это зрелище на снимке нашего подписчика, который попадает в рубрику «Фото дня».

@dimvortep

- Летом лес по своему прекрасен #лес #forest #dimvortep #pg11_фотодня #gorod_syktyvkar 
#samsung #samsunggalaxys7

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

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