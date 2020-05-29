Велосипедисты Сыктывкара: «Мы лишние и на дорогах, и на тротуарах»

В Сыктывкаре уже вот-вот начнется настоящее лето. Велосипедисты заполонили дороги и тротуары. Но могут ли они передвигаться безопасно? Будут ли пользоваться спросом велодорожки в Сыктывкаре, если они когда-нибудь появятся? Портал PG11.ru разобрался в этом вопросе.

Велодорожка - это либо часть проезжей части, либо отдельная дорога, которая предназначена только для передвижения велосипедистов. В Сыктывкаре велодорожки пока не распространены, но в крупных городах России и Европы это совершенно обычная часть инфраструктуры.

Москва, велодорожка на Большой Никитской. Сентябрь 2016 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Популярный блогер Илья Варламов в своем блоге назвал Сыктывкар велосипедной столицей:

- А вот что меня действительно удивило - велосипедисты! Столько велосипедов я еще нигде в России не видел. Сыктывкар теперь в моем рейтинге - велосипедная столица России. Не успел сойти снег, как на улице появились сотни велосипедистов. Очень круто. Всех, кто начинает ныть, что с нашим климатом велосипедное движение обречено на провал, я бы отправлял в ссылку в Сыктывкар. Пусть смотрят. Жалко, что из велоинфраструктуры есть только редкие парковки, и все.

В официальном сообществе портала PG11.ru прошел опрос. Редакция портала хотела выяснить, нуждаются ли сыктывкарцы в велосипедных дорожках или они не так уж сильно и нужны.

Согласно опросу, 1254 горожанина уверены в том, что велодорожки нужны и всего 74 сыктывкарца считают, что это ни к чему. Еще 133 человека оказались не заинтересованы этой темой.

Мы взяли интервью и у велосипедистов, и у пешеходов. Не все они верят, что когда-нибудь в Сыктывкаре появятся дорожки.

Опытная велосипедистка Анастасия Мельникова уверена, что в Сыктывкаре для велодорожек места, к сожалению, нет:

- Если их и построят, то за счет уничтожения газонов, а зелень в городе, я считаю, важнее. Но по обочинам ездить действительно очень опасно, водители постоянно сигналят. Поэтому многие велосипедисты выезжают на тротуары, где им не рады пешеходы. Мы в итоге лишние и на дороге, и на тротуарах.

Девушка считает, что велодорожка вдоль трассы Эжва-Сыктывкар имеет больше шансов на реализацию и нужна намного сильнее:

- Многие ездят в Эжву на велосипедах и иногда там действительно страшно от машин, которые проносятся мимо.

Андрей Кравец считает, что в Сыктывкаре будет трудно организовать движение велосипедов с помощью отдельных дорожек:

- У нас ширина дороги рассчитана под гужевые повозки, а не для автомобильного потока. Тротуары тоже не сказать, что широкие. Где делать? Разве что на Коммунистической. Но в любом случае велодорожки нужны, потому что велосипед - это транспорт, который в целом представляет угрозу для пешеходов, но неопытным велосипедистам небезопасно ездить по проезжей части.

Северин Арпа считает, что велодорожки без сомнения нужны Сыктывкару и надеется, что они появятся в ближайшем десятилетии:

- С появлением отдельных трасс для велосипедов дорожное движение должно стать безопаснее, потому что некоторые водители неуважительно относятся не только к велосипедистам, но и к другим участникам дорожного движения. Но таких, уверен, гораздо меньше.

Директор одного из культурно-досуговых учреждений Сыктывкара Илина Мирошниченко, как и большинство, убеждена, что велодорожки необходимы.

- С каждым днем все большее количество сыктывкарцев отдает свое предпочтение этому виду транспорта. Сейчас, в условиях пандемии, когда велико стремление максимально дистанцироваться от общественного транспорта, роль велосипедного транспорта особенно возросла и стала актуальной. Поэтому да, велодорожки нужны однозначно. Думаю, что многих людей, желающих передвигаться на велосипеде, останавливает именно их отсутствие.

Также сыктывкарка уверена, что отдельные велосипедные трассы обязательно появятся:

- Сейчас идет активное формирование городской среды: появляются современные объекты, проводятся работы по благоустройству, думаю, что появление велодорожек - дело времени, но они обязательно появятся в нашем городе. Они безусловно будут функционировать, если, конечно, не станут частью выделенной зоны тротуара, как в некоторых городах, когда не комфортно ни велосипедистам, ни пешеходам. Сейчас многие не решаются сесть на велосипед по причине небезопасности движения, надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы передвигаться на велосипеде по дорогам, поэтому, потребность и желание у людей есть, но зачастую они выбирают для велопрогулок спокойные места: парки или спортивные комплексы.

В мэрии рассказали, что в Сыктывкаре велосипедные дорожки предусмотрены в парках имени Мичурина и «Строитель». Но улицы города и правда недостаточно широкие для того, чтобы организовать велосипедную сеть:

- На ремонтируемых общественных пространствах или территориях, подлежащих благоустройству, администрация МО ГО «Сыктывкар» изначально предусматривает ширину тротуара для устройства велосипедных дорожек. Что касается улично-дорожной сети, то улицы города строились без учета велосипедной сети, что вызвано историческими условиями. Организация велосипедных дорожек возможна при условии полной реконструкции улиц города в разрезе от здания до здания, включая проезжую часть, тротуары и озеленение. Фрагментарное устройство велосипедных дорожек вдоль улично-дорожной сети не решает проблему, необходим комплексный подход ко всей территории города для организации связанной сети, что достаточно сложно в сложившихся финансовых условиях.

Администрация города работает над проектом по устройству велосипедных дорожек. Предложения по обустройству велодорожек можно направить на эл.почту maski@syktyvkar.komi.com. Проект по устройству велосипедных дорожек необходимо будет согласовать с ГАИ для обеспечения безопасности движения транспорта и проезда экстренных служб.

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