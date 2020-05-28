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Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление

Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление

28 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Решение принято с учётом благоприятного прогноза погоды на предстоящую неделю

29 мая, в Сыктывкаре завершается отопительный сезон, сообщили в мэрии. Соответствующее постановление подписала мэр столицы Коми Наталья Хозяинова. Начиная с этой пятницы, поставщикам тепловой энергии рекомендовано произвести отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Кроме котельной в Выльтыдоре, которая не работала в период паводка, и после спада воды будет подключена к теплоснабжению для того, чтобы убрать лишнюю влажность, подсушить дома после подтопления. Также решается вопрос с тепловиками по продлению еще на неделю теплоснабжения в Заречье.

Решение о завершении отопительного сезона принято с учётом благоприятного прогноза погоды на предстоящую неделю. Напомним, согласно нормативам отключение подачи тепла производится с установлением положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.

Постановлением администрации предприятиям «Т Плюс», «Сыктывкарские тепловые сети», «Жилкомуслуги», «Управление капитального ремонта», «Пригородный», «Комитекс», «Монди СЛПК», «Жилкомхоз» и организациям по управлению многоквартирными домами рекомендовано произвести отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Постановление будет опубликовано в ближайшее время на сайте мэрии в разделе «Официальные документы».

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